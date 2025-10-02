БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
Снимка: Архив/БГНЕС
Канадско-американският актьор Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар" за цялостна кариера, предаде АФП, позовавайки се на организаторите. Най-престижните киноотличия във Франция ще бъдат раздадени за 51-ви път на церемония на 27 февруари 2026 г. в Париж.

63-годишният Джим Кери е "една от най-забележителните и влиятелни фигури в съвременното кино", се посочва в изявлението, направено от телевизионния канал Canal + и Френската академия за филмови изкуства и технологии.

Комичен гений, способен да изкривява лицето си до безкрайност, за да имитира почти всеки, Кери понякога е сравняван с Джери Люис и дори с Чарли Чаплин.

"Кариерата на Джим Кери се характеризира с изключителна многостранност между блокбастъри и авторско кино", казват организаторите.

Кери е известен с ролите си във филми като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Маската", "От глупав по-глупав", "Шоуто на Труман", "Човек на Луната" и други. Актьорът е носител на редица награди, сред които "Златен глобус".

