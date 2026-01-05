БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джордж Клуни отговори на Доналд Тръмп след критиките за френското гражданство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Деца
Запази
Джордж Клуни отговори на Доналд Тръмп след критиките за френското гражданство
Слушай новината

Джордж Клуни отвърна остро на американския президент Доналд Тръмп, след като той се подигра на решението на Франция да предостави френско гражданство на актьора и семейството му.

В изказване пред американски медии Джордж Клуни заяви с ирония:
„Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, като ясно намекна за предстоящите избори в САЩ.

Коментарът дойде, след като Доналд Тръмп публикува пост в социалната мрежа Truth Social, в който приветства решението Франция да приеме семейство Клуни, но добави, че актьорът е получил повече внимание с политиката си, отколкото с „малкото и напълно посредствени филми“, по думите му.

Джордж Клуни, съпругата му Амал Клуни и двете им деца станаха френски граждани през декември, след като от години живеят в имот в Южна Франция. Актьорът неведнъж е подчертавал, че цени френските закони за защита на личния живот и възможността да отглежда децата си далеч от Холивуд и постоянния медиен натиск.

Размяната на реплики между Клуни и Тръмп отново извади на преден план напрежението между холивудските звезди и американската политика, особено по теми като имиграция, гражданство и ролята на публичните личности в обществения дебат.

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: По света

Десет души признати за виновни за обиди срещу съпругата на френския президент
Десет души признати за виновни за обиди срещу съпругата на френския президент
Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 05.01.2026 г. Новините 05.01.2026 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Най-скъпата риба тон досега беше продадена в Япония Най-скъпата риба тон досега беше продадена в Япония
Чете се за: 01:02 мин.
Съветът за сигурност на ООН се събира спешно заради Венецуела Съветът за сигурност на ООН се събира спешно заради Венецуела
Чете се за: 00:50 мин.
Големите бели акули в Средиземно море са застрашени от изчезване Големите бели акули в Средиземно море са застрашени от изчезване
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ