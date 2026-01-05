Джордж Клуни отговори на Доналд Тръмп след критиките за френското гражданство

Джордж Клуни отвърна остро на американския президент Доналд Тръмп, след като той се подигра на решението на Франция да предостави френско гражданство на актьора и семейството му.

В изказване пред американски медии Джордж Клуни заяви с ирония:

„Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, като ясно намекна за предстоящите избори в САЩ.

Коментарът дойде, след като Доналд Тръмп публикува пост в социалната мрежа Truth Social, в който приветства решението Франция да приеме семейство Клуни, но добави, че актьорът е получил повече внимание с политиката си, отколкото с „малкото и напълно посредствени филми“, по думите му.

Джордж Клуни, съпругата му Амал Клуни и двете им деца станаха френски граждани през декември, след като от години живеят в имот в Южна Франция. Актьорът неведнъж е подчертавал, че цени френските закони за защита на личния живот и възможността да отглежда децата си далеч от Холивуд и постоянния медиен натиск.

Размяната на реплики между Клуни и Тръмп отново извади на преден план напрежението между холивудските звезди и американската политика, особено по теми като имиграция, гражданство и ролята на публичните личности в обществения дебат.