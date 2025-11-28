Джордж Лазаров отпадна в Анталия

Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира в Анталия. Българинът загуби от германеца Тим Хандел с 6:2, 6:7(5), 1:6 след 2:12 часа игра.

Младият българин беше близо до първо класиране за полуфинал в кариерата си в състезание от веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете поединично, след като взе убедително първия сет, но във втория пропусна всичките си пет възможности за пробив, а в тайбрека пропиля и аванс от 4:2 точки, след което по-опитният 29-годишен Хандел успя да реализира пълен обрат.

Това беше втори мач за деня за Лазаров, който сутринта постигна успех във втория кръг.