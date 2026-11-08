Джудистите на ЦСКА спечелиха отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство в Панагюрище

Състезателите на ЦСКА спечелиха отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо в Панагюрище.

При мъжете "червеният" тим записа четири победи, като на финала се наложи над Локомотив (София). За шампионите на татамито излязоха Ивайло Иванов, Борис Георгиев, както и бронзовият медалист от младежките олимпийски игри Иван Николчев.

За финалистите от Локомотив участие взеха Марк Христов, Боян Йотов, Георги Граматиков.

С бронз се окичиха отборите на Топалов (София) и Кодокан (Пазарджик). За призовите места спориха 15 отбора.

При жените тимът на ЦСКА победи на финала джудистките на Видин. За "червения" тим излезе лидерката на отбора Габриела Димитрова, както и Калина Григорова.

На трето място се наредиха Кодокан и Локомотив (София).