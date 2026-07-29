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Кабинетът прие законодателна програма с 55 законопроекта до края на 2026 г.

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прие законодателната програма края 2026 включваща законопроекта
Снимка: БТА
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Министерският съвет прие на днешното си заседание законодателната си програма за периода от юли до декември 2026 година, която включва 55 законопроекта, съобщиха от правителствената пресслужба.

Законопроектите са в изпълнение на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „Епизоди от живота", Плана за намаляване на административната тежест и други национални политики и др.

Също така днес Министерският съвет прие и оперативната си програма за периода от юли до декември 2026 г. Тя съдържа 73 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Законодателната и Оперативната програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2026 г. ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.Министерският съвет прие оперативната си програма за периода юли - декември 2026 г.

#Министерския съвет #законодателна програма

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