Кабинетът прие законодателна програма с 55 законопроекта до края на 2026 г.

Министерският съвет прие на днешното си заседание законодателната си програма за периода от юли до декември 2026 година, която включва 55 законопроекта, съобщиха от правителствената пресслужба.

Законопроектите са в изпълнение на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „Епизоди от живота", Плана за намаляване на административната тежест и други национални политики и др.

Също така днес Министерският съвет прие и оперативната си програма за периода от юли до декември 2026 г. Тя съдържа 73 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Законодателната и Оперативната програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2026 г. ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.Министерският съвет прие оперативната си програма за периода юли - декември 2026 г.