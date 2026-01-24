БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как български учени помогнаха да бъде решена загадка във физиката?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Деца
Запази
български учени помогнаха решена загадка физиката
Слушай новината

Дълго време учените са знаели колко често се образуват деутероните – много малки ядра, изградени от един протон и един неутрон. Но как точно се случва това е оставало загадка. „Учудващо е, че все още наистина не беше разбран механизмът, по който се образуват деутероните. Знаехме колко често се случва, но не знаехме защо“, каза за БТА д-р Димитър Михайлов от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Той е част от международния екип, който за първи път успява експериментално да покаже как протон и неутрон могат да се свържат, без да се нарушават законите на физиката. Откритието е публикувано в престижното научно списание Nature и е направено в рамките на експеримента ALICE в Големия адронен колайдер на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

снимка: БТА

Деутеронът е най-простото атомно ядро след водорода и играе важна роля в разбирането на това как материята се е образувала във Вселената. За да стигнат до резултатите си, учените анализират данни от сблъсъци на тежки йони, при които за много кратко време се създават условия, подобни на тези малко след Големия взрив.

В тези екстремни условия частиците съществуват в т.нар. кварк-глуонна плазма – изключително горещо и плътно състояние на материята. При охлаждането ѝ кварките и глуоните се свързват, за да образуват протони и неутрони, а част от тях – и деутерони.

Ключът към разгадаването на механизма е откриването на специфичен сигнал в данните, който показва участието на т.нар. резонанси – краткотрайни, възбудени състояния на частиците. Именно те позволяват излишната енергия да бъде „отведена“, така че протонът и неутронът да се свържат стабилно.

Този резултат помага на учените не само да разберат по-добре микроскопичния свят на частиците, но и да тълкуват по-точно данни от експерименти, които изследват произхода на материята и антиматерията в Космоса.

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
1
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Илияна Йотова е новият президент на България
2
Илияна Йотова е новият президент на България
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
3
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
4
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
5
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
6
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: У нас

Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей
Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей
Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд
Чете се за: 00:42 мин.
„Брифтопия“ събира артисти от България и света в Габрово „Брифтопия“ събира артисти от България и света в Габрово
Чете се за: 01:15 мин.
В Софийския университет се пази една от най-ценните колекции от средновековни ръкописи у нас В Софийския университет се пази една от най-ценните колекции от средновековни ръкописи у нас
Чете се за: 00:47 мин.
Междусрочната ваканция няма да бъде удължавана Междусрочната ваканция няма да бъде удължавана
Чете се за: 00:47 мин.
Румен Радев напусна президентската институция Румен Радев напусна президентската институция
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ