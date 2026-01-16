Как изкуственият интелект променя оптимизацията за търсещи машини

Дигиталната среда е подложена на невиждани до момента промени – изкуственият интелект задвижва търсещите машини и “прави” отговорите им за всяко търсене строго персонализирани и съответстващи на интересите на всеки потребител.

Вече не "питаме Google" по традиционния начин. Хората задават въпроси на AI системите и получават директни отговори в няколко изречения. А същевременно ChatGPT, Google Gemini, Perplexity AI, DeepSeek и десетки други платформи променят начина, по който консумираме информация онлайн.

Какво означава това за бизнеса? Вече не е достатъчно да си на първа страница в резултатите или да се бориш за някой от десетте сини линка. Ако изкуственият интелект не те цитира в отговорите си, на практика получаваш по-малко трафик, по-малко клиенти и загуба на пазарен дял.

Числата говорят сами за себе си. В проучване на Search Engine Land и Fractl се цитира, че близо 4 от 10 маркетолози (39%) съобщават за загуби на трафик след засилването на ролята на изкуствения интелект в търсенето, като над 66% от потребителите очакват до 5 години традиционният search да не съществува.

Тази промяна не е само в алгоритмите. Става въпрос за промяна в начина, по който хората намират информация. А това изисква ново мислене за дигиталното присъствие – преход от оптимизация за търсещи машини към AI оптимизация на търсене и отговори.

Традиционното SEO: Оптимизация за хора

Традиционното SEO беше в по-голямата си част ясно и по-предвидимо – избираш ключови думи, които са свързани помежду си от обща тема (клъстер) и създаваш съдържание около тях. Изграждаш връзки към сайта си чрез дигитален PR или платени медии. Оптимизираш техническите аспекти – скорост на зареждане, UX, UI и т.н. Google, Bing, Yahoo, Yandex класират страницата ти. Хората кликват на нея.

Моделът работеше, защото потребителите преглеждаха резултатите в търсачките, четяха заглавията, посещаваха няколко сайта, сравняваха информацията, която сами намираха. И тогава вземаха решение за конверсия.

Бизнесите се фокусираха върху повишаване на видимостта – колкото по-високо в резултатите, толкова повече трафик. Повече трафик означаваше повече възможности за продажба. Метриките бяха ясни – позиция, кликове, посещения, време на страницата.

SEO специалистите в крайна сметка оптимизираха за хора. Заглавията трябваше да привличат вниманието. Съдържанието трябваше да отговаря на въпросите. Дизайнът трябваше да е едновременно атрактивен и удобен. Всичко беше насочено към посетителя.

Настоящата реалност: Новата ера на търсенето

В момента изкуственият интелект променя играта фундаментално. Технологиите правят търсачките по-умни в разбирането на потребителските въпроси, като носят и много по-дълбока промяна.

Вместо да показват списък от десет сини линка, AI системите обединяват данни от различни места и предоставят пряк отговор, като посочват най-надеждните източници. Наскоро излязоха данни, че глобално има 2,5 милиарда промпта в ChatGPT спрямо 13,7 милиарда в Google.

Но предизвикателствата пред компаниите в ерата на AI не свършват дотук. Дори и да не използват агентите за пазаруване, а да търсят в Google, потребителите ще са “изкушени” да прегледат AI Overviews преди да вземат решение. По данни на SE Ranking, цитирани по време на SERP Conf. Vienna 2025, 61,66% от заявките при е-комерс са задействали функцията за пазаруване на AI Mode, в сравнение със само 4,62% ​​за други категории (здравеопазване, храни и напитки, спорт, новини, политика и др.) За заявки, касаещи електронната търговия, AI Mode показва средно 5,66 продукта на отговор. 87,90% от продуктите са с клиентски отзиви, а 88,83% от оценените продукти са с оценки между 4,1 и 5,0

ChatGPT обяви възможност (засега само за САЩ, но вероятно предстои да я видим и у нас) за директно пазаруване през платформата. Интеграциите са с Etsy и Shopify чрез Stripe като метод за разплащане. Това означава, че хората вече могат да купуват, без да напускат AI интерфейса – без да посещават сайта на дадения бизнес.

Отделно с новите разработки на OpenAI – Atlas (браузър за macOS), Comet браузъра на Perplexity и т.н., потребителите буквално могат да намерят това, което им трябва като продукт и да си го купят. С Instant Checkout.

Например потенциален клиент търси рецепта за кекс, изкуственият интелект намира съставките, сам извършва селекция от онлайн магазини, избрани според рейтинг, локация и наличност. Предлага продукти въз основа на мнения на купувачи. А ако потребителят е логнат, може да завърши плащане и доставка с данните, които има за него.

Печеливш подход: Оптимизация на сайта за AI търсене и отговори

Подготвяме се за още по-голямо значение на изкуствения интелект в оптимизацията за AI търсене и отговори. Вече не става въпрос само за това как да направим сайта ни по-добър за потребителите, а и за това как да го структурираме и изградим по начин, който позволява и на AI агентите не просто да го разберат и индексират, но и да го препоръчват, цитират и представят като авторитетен източник или предпочитано място за пазаруване в отговорите си на потребителските запитвания.

Оптимизацията за AI търсене и отговори не замества традиционното SEO, а представлява негово естествено развитие – без здрава SEO основа AI системите не могат да открият каквото и да било съдържание. В основата на този подход стои Agent Experience Optimisation (AXO) - методология, която оптимизира скоростта, структурата и съдържанието не за хора, а за способността на AI агентите да извлекат и използват информацията за генериране на точни отговори.

В този контекст бизнесите трябва да осигурят безупречна техническа основа с оптимизирана скорост, структурирани данни и семантична логика, която позволява на AI агентите да открият, разберат и цитират съдържанието лесно. Необходимо е да създадат поредица от тематични и задълбочени публикации, организирани чрез онтологични и семантични методи, които покриват темите на съответната компания изчерпателно и са форматирани специално за AI цитиране – с ясни факти, данни и логична структура. А допълнителното изграждането на цифров авторитет чрез дигитален PR, медийни публикации и експертни цитати е критично, за да убедят AI системите, че даденият сайт е надежден и достоверен източник на информация в своята индустрия.

Заключение

Преходът от традиционно SEO към оптимизация на сайта за AI търсене и отговори не е моментен. Двата модела ще съжителстват известно време. Но посоката е ясна.

Бизнесите трябва да започнат да мислят за оптимизация в нов контекст. Не само "Как да привлека хора на сайта си?", но и "Как AI да говори за мен?". Не само "Как да се класирам по-високо?", но и "Как да стана авторитет, когото AI цитира и препоръчва като място за покупка?".

Традиционното SEO няма да изчезне напълно, но ще се трансформира. А специалистите, като тези, които ще излязат след поредния випуск на SERP Acad. и които разбират и двата свята – оптимизация за хора и за AI агенти – ще имат предимство.

Промяната вече е тук. Въпросът не е дали да се адаптираме, а колко бързо можем да го направим. И разбира се, да изберем за тoва правилните партньори с нужната експертиза.