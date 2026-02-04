Как любимите храни могат да станат по-здравословни?

Любимите ястия на учениците могат да бъдат едновременно вкусни и полезни. В това се убедиха над 1000 ученици от 10 училища в страната, които участваха в кулинарни демонстрации с шеф-готвач Никола Симеонов.

Мобилната му кухня влезе директно в училищните зали. Там децата научиха как пицата може да е по-малко калорична, кои продукти са най-полезни и как да приготвят любимите си храни по по-здравословен начин. Учениците не само слушаха, но и готвиха заедно с професионалист, задаваха въпроси и споделяха идеи.

Инициативата е част от проекта „Култура на храненето – български традиции в европейския свят“, който се реализира със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочен към изграждане на здравословни навици у децата чрез практически занимания.

Финалната демонстрация се проведе в 18-о СУ „Уилям Гладстон“ в София, където 220 осмокласници откриха, че имат кулинарен талант. Гост на събитието беше и Наталия Михалевска, заместник-министър на образованието и науката в оставка, която подчерта, че най-добрият начин да се учи за здравословен живот е чрез преживяване и избор, а не чрез сухи лекции.

Посланието към учениците беше ясно: с малко внимание и желание вредните навици могат да се променят, а здравословната храна може да бъде наистина вкусна.