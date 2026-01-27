БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:12 мин.
Деца
Как ще се променя училището: повече иновации, повече свобода за креативност
Как да изглежда училището на бъдещето и какви умения ще трябват на днешните ученици – това беше във фокуса на дискусията „Иновациите в образованието за умения на бъдещето“, която се проведе в София.

В разговора участваха експерти от образованието, социологията и иновациите, сред които Йорданка Фандъкова, министърът на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, образователният министър Красимир Вълчев, директори на училища и представители на фондации.

Какво означава това за учениците?
Една от основните теми беше, че училището трябва да подготвя учениците за свят, който бързо се променя – с нови технологии, изкуствен интелект и професии, които още не съществуват.

Идеята е училищата:

да експериментират с нови методи на преподаване,
да използват технологии по смислен начин,
да се фокусират върху реални умения, а не само върху тестове и документи.
Важната новина: повече иновативни училища
Най-важната новина за учениците е, че през учебната 2025/2026 година в България ще има 526 иновативни училища.

Това означава:

училища от всички 28 области на страната,
191 населени места и 136 общини,
нови програми, проекти и различен начин на учене.

От тях:

76 училища са нови в списъка,
450 продължават като иновативни и тази година.

Иновативните училища често въвеждат:

проектно-базирано обучение,
повече практически задачи,
работа по реални казуси,
по-активно участие на учениците в учебния процес.

Промените в образованието означават, че учениците ще имат повече възможности да развиват умения, които ще им бъдат нужни извън класната стая. Целта е училището постепенно да се превърне в място за откриване, експериментиране и подготовка за реалния живот, а не само за запомняне на информация.



