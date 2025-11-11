БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Калоян Божков: Отиваме в Унгария с настройка за победа

Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Българският национален отбор по футбол за мъже до 19 г. стартира утре кампанията си за Евро 2026 в квалификационна група 2.

Калоян Божков
Снимка: БТА
Един от лидерите на България U19 Калоян Божков е само на 17 години, но върви уверено към мъжкия футбол. Полузащитникът е собственост на Динамо (Загреб), а по-рано тази година стана шампион при юношите с друг хърватски тим – Локомотив (Загреб).

Само преди дни той попадна в авторитетната класация "Next Generation 2025" на британския вестник The Guardian, която посочва 60 от най-обещаващите млади играчи в световния футбол.

Юношите до 19 години утре стартират кампанията си за Евро 2026 в квалификационна група 2, където са още Франция, Фарьорските острови и Унгария, с когото е и първата среща на младите "лъвчета". Те са с нов селекционер - Атанас Рибарски пое поста от Тодор Симов, който се премести в Ботев (Враца). Мачът на българите и домакините на квалификацията е от 18:00 часа на стадион "Дирмьот" в Дьор.

"Със сигурност настроението в отбора е позитивно. Отиваме за победа, отиваме в Унгария с такава настройка. Относно треньора - нов треньор, нови указания, нови футболисти, обаче целта e една и съща всеки път", обясни Божков.

Първите два отбора в групата продължават към втория елитен кръг на европейските квалификации за юноши, докато третият тим също може да продължи, но трябва да бъде с най-добри показатели сред всичките 13 трети състава.

Пред обектива на Българския футболен съюз той разказа за трансфера от академията на Лудогорец в тази на Динамо, новия щаб в националния отбор и смелите мечти, които преследва.

"Със сигурност настроението в отбора е позитивно. Новият треньор идва с нови указания, но целта е една и съща“, обясни Божков в навечерието на европейските квалификациите в Унгария.

Пловдивчанинът разкри и повече за позицията му на терена: "Най-добре се чувствам като офанзивен халф, мога и като дефанзивен, малко по-сложно ми е като "десетка“, но и там се справям. Като цяло трябва да мога да играя на всяка една позиция в средата на терена. Всичко е тренировки, труд, режим. Ще се потретя – целта е да изпълня моята мечта, за която полагам много труд. Отидох в Хърватия благодарение на добрите си изяви за Лудогорец и националния отбор. Свързаха се с мен и с моя мениджър се разбрахме, че това е най-доброто място за мен."

Халфът направи и паралел между футбола у нас и този в Хърватия: "Темпото на тренировка е много по-интензивно, а самите занимания се премерени. Има план за всеки един футболист с изготвена програма. Най-важното е да се изградят нови футболисти и да се даде шанс на академията на Динамо, това е основен приоритет. Успях да се адаптирам към хърватския футбол. Играе се по по-различен начин и със сигурност подобрявам своите качества."

#Калоян Божков #Български национален отбор по футбол за мъже до 19 години

