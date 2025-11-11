БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Защитник на Челси заменя Марк Гехи в националния отбор на Англия

Спорт
"Трите лъва" вече си осигуриха мястото на Мондиал 2026.

Тревор Чалоба
Снимка: БТА
Защитникът на Челси Тревор Чалоба ще се присъедини към националния отбор по футбол на Англия, заменяйки Марк Гехи, предава BBC.

Бранителят на Кристъл Палас получи контузия в крака при победата на "орлите" срещу АЗ Алкмаар в Лигата на Конференциите миналата седмица.

Чалоба ще го замени в селекцията на Томас Тухел за двата оставащи двубоя от квалификациите за световното първенство през 2026 година. През септември селекционерът на "трите лъва" каза, че съжалява, че не е включил Чалоба в състава за мачовете срещу Андора и Сърбия.

Тухел е важна фигура в кариерата на 26-годишния защитник на Челси, като именно той му връчи дебюта с фланелката на "сините" през 2021 година.

Тревор Чалоба е пропуснал само 4 мача за Челси този сезон и е ключова част от системата на Енцо Мареска.

Англия вече осигури класирането си за Мондиал 2026 след 6 победи от 6 мача в група К. За отбора от Острова предстоят двубои срещу Сърбия (13 ноември) и Албания (16 ноември).

#Марк Гехи #Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Тревор Чалоба #Национален отбор на Англия по футбол

