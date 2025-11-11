Защитник на Челси заменя Марк Гехи в националния отбор на Англия

"Трите лъва" вече си осигуриха мястото на Мондиал 2026.
Защитникът на Челси Тревор Чалоба ще се присъедини към националния отбор по футбол на Англия, заменяйки Марк Гехи, предава BBC.
Бранителят на Кристъл Палас получи контузия в крака при победата на "орлите" срещу АЗ Алкмаар в Лигата на Конференциите миналата седмица.
Чалоба ще го замени в селекцията на Томас Тухел за двата оставащи двубоя от квалификациите за световното първенство през 2026 година. През септември селекционерът на "трите лъва" каза, че съжалява, че не е включил Чалоба в състава за мачовете срещу Андора и Сърбия.
Тухел е важна фигура в кариерата на 26-годишния защитник на Челси, като именно той му връчи дебюта с фланелката на "сините" през 2021 година.
Тревор Чалоба е пропуснал само 4 мача за Челси този сезон и е ключова част от системата на Енцо Мареска.
Англия вече осигури класирането си за Мондиал 2026 след 6 победи от 6 мача в група К. За отбора от Острова предстоят двубои срещу Сърбия (13 ноември) и Албания (16 ноември).