Здравословни проблеми оставят Стефан Смъркалев и Валери Владимиров извън групата на националния отбор по футбол за юноши до 19 г.

Стефан Смъркалев и Валери Владимиров отпаднаха от групата на националния отбор за юноши до 19 години за предстоящите три европейски квалификации през месец ноември, обяви Българският футболен съюз (БФС).

Смъркалев и Владимиров, съответно от германския Вердер Бремен и италианския Милан, няма да играят за селекцията на Атанас Рибарски заради здравословни проблеми.

България е в Група 2 на квалификациите за европейското първенство, което ще бъде проведено в Уелс през юни и юли следващата година. "Лъвчетата" ще се изправят срещу Унгария на 12 ноември от 18:00 часа, срещу Франция на 15 ноември от 14:00 часа и срещу Фарьорските острови на 18 ноември от 18:30 часа.

Състав на България U19:

вратари: Пламен Пенев (Лече), Атанас Кехайов (Каляри);

защитници: Алекс Тунчев (ЦСКА), Мартин Георгиев (Ботев Пд), Мартин Димитров (Сампдория), Михаил Полендаков (Шефийлд Юнайтед), Наско Янев (Лудогорец), Симеон Цанев (Падерборн), Теодор Райков (Локомотив Горна Оряховица);

халфове: Абдула Кичуков (ЦСКА), Георги Пенев (Лудогорец), Калоян Божков (Динамо Загреб), Кристиян Ирмиев (Кьолн), Марто Бойчев (ЦСКА 1948);

нападатели: Васил Каймаканов (ЦСКА), Рикардо Фернандеш (Бенфика), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Стоянчов (Етър ВТ), Филип Гигов (Лудогорец) и Юлиан Гилов (ЦСКА).