Кирил Десподов и ПАОК преклониха глава пред Панатинайкос

Кирил Десподов и ПАОК не успяха да натрупат още една победа на своята сметка в гръцката Суперлига. Българинът и неговите съотборници отстъпиха при визитата си на Панатинайкос след 1:2 в мач от десетия кръг.

„Червено-белите“ бяха в серия от седем поредни успеха във всички турнири, но приключи при гостуването им в Атина.

Българският национал започна сред титулярите и остана в игра до 58-та минута. Именно тогава нападателят бе заменен от Тайсон.

Панатинайкос поведе с два гола в средата на първото полувреме на Милош Пантович и Тин Йедвай. В 61-та минута Тайсон направи асистенция за попадение на Янис Константелиас, но гостите не успяха да стигнат поне до реми.

Поражението остави ПАОК на второто място с 23 точки. Панатинайкос е на 6-ото място с 15 точки. Лидер е Олимпиакос с 25 точки.