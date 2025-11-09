Тодор Живондов: На Лудогорец му трябва постоянна игра, а не да гледа Левски

Тодор Живондов е на мнение, че Лудогорец трябва да си върне постоянството в своята игра след едва втората загуба от началото на сезона в Първа лига. Действащите шампиони отстъпиха пред Арда с 2:3 на „Хювефарма Арена“. Временният треньор на разградчани смята, че не са могли да се справят с контраатаките на тима от Кърджали.

"Не можахме да се справим с контраатаките на Арда. Смятам, че трябваше да завършваме атаките си по-директно, за да не се достига до тези ситуации на Арда. За да се случат тези неща обаче трябва да е имало по-добър тренировъчен процес“, каза наставникът.

"Очаквах да се опитват да задържат топката. Гостите имаха добър нисък блок. Въпросът беше да намерим ние нашите решения. Не успяхме. Трябва да видим оттук нататък как Лудогорец да започне да побеждава отново“, допълни той.

„На Лудогорец му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа отбора на Левски. Въпросът е как по най-бързия начин да решим проблемите си. Ние трябва да започнем да печелим. Отборът има нужда от спокойствие и освежаване“, заяви Живондов.