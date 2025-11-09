БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Тодор Живондов: На Лудогорец му трябва постоянна игра, а не да гледа Левски

Трябва да видим оттук нататък как да започнем да побеждаваме отново, коментира временният треньор на "орлите".

тодор живондов лудогорец постоянна игра гледа левски
Слушай новината

Тодор Живондов е на мнение, че Лудогорец трябва да си върне постоянството в своята игра след едва втората загуба от началото на сезона в Първа лига. Действащите шампиони отстъпиха пред Арда с 2:3 на „Хювефарма Арена“. Временният треньор на разградчани смята, че не са могли да се справят с контраатаките на тима от Кърджали.

"Не можахме да се справим с контраатаките на Арда. Смятам, че трябваше да завършваме атаките си по-директно, за да не се достига до тези ситуации на Арда. За да се случат тези неща обаче трябва да е имало по-добър тренировъчен процес“, каза наставникът.

"Очаквах да се опитват да задържат топката. Гостите имаха добър нисък блок. Въпросът беше да намерим ние нашите решения. Не успяхме. Трябва да видим оттук нататък как Лудогорец да започне да побеждава отново“, допълни той.

На Лудогорец му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа отбора на Левски. Въпросът е как по най-бързия начин да решим проблемите си. Ние трябва да започнем да печелим. Отборът има нужда от спокойствие и освежаване“, заяви Живондов.

Преди този мач Арда никога не бе побеждавал Лудогорец.
