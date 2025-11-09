Лудогорец сензационно загуби у дома от Арда

Лудогорец допусна първа домакинска загуба от Арда в Първа лига, след като кърджалийци спечелиха с 3:2 в неделната вечер в последния мач от 15-ия кръг.

Разградчани два пъти успяваха да изравняват резултата, но в крайна сметка Шинияшики донесе победата на гостите в 86-ата минута.

Ветеранът Ивелин Попов откри за Арда в 12-ата минута, а Ивайло Чочев изравни малко след това – в 27-ата минута. На почивката Арда имаше преднина след попадението на Берсент Карагерен в добавеното време на първата част. Емерсон Родригес върна надеждите на Лудогорец с гол в 74-ата минута, но това не бе достатъчно за точка.

Преди този мач Арда никога не бе побеждавал Лудогорец в 15 шампионатни срещи между двата отбора – разградчани имат 9 победи, а останалите шест срещи завършваха наравно.

От развръзката на неделните мачове в Първа лига най-доволен е лидерът в класирането Левски, който вчера загуби дербито с ЦСКА с 0:1, но запази аванса си на върха на 5 точки пред втория ЦСКА 1948, който по-рано днес отстъпи на Черно море с 0:1. Лудогорец остава едва пети с изоставане от 11 точки след Левски.



Първа лига: Лудогорец – Арда (ГАЛЕРИЯ)