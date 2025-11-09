БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Драматичен обрат: Славия взе трите точки срещу Монтана в добавеното време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

„Белите“ показаха характер и обърнаха резултата с голове на Янис Гермуш и Роберто Райчев.

Славия - Монтана
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Славия (София) подари на феновете си истински футболен трилър, след като победи Монтана с 2:1 у дома в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Тимът на Златомир Загорчич направи късен обрат, след като губеше до 87-ата минута, но в края демонстрира воля и офанзивен дух, за да стигне до пълния успех.

Мачът започна равностойно, а още в 23-ата минута домакините трябваше да извършат принудителна смяна – контузеният Илиян Стефанов отстъпи мястото си на Исак Соле. До почивката „белите“ разчитаха основно на удари от дистанция на Иван Минчев и Кристиян Балов, докато гостите отговаряха с бързи контри чрез Борис Димитров и Иван Коконов.

След подновяването на играта, Монтана успя да поведе – в 68-ата минута Витиньо уцели гредата, а при добавката Филип Ежике отблизо прати топката в мрежата за 0:1.

Славия реагира мигновено и хвърли всички сили в атака. Вратарят Васил Симеонов спаси сигурен гол след мощен шут на Гермуш, но в 87-ата минута късметът се усмихна на домакините – резервата Владимир Медвед центрира прецизно, а Янис Гермуш с глава изравни резултата.

Драмата обаче не приключи дотук. В добавеното време капитанът Иван Минчев отново бе в центъра на събитията – неговото центриране намери непокрития Роберто Райчев, който с хладнокръвно изпълнение с глава оформи крайното 2:1 и донесе сладката победа на „белите“.

С този успех Славия се изкачва на осмо място във временното класиране с 18 точки, докато Монтана остава в долната част на таблицата – на 15-а позиция с 13 пункта.

Първа лига: Славия - Монтана (ГАЛЕРИЯ)

Свързани статии:

Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Адриан Кова донесе трите точки, а старозагорци завършиха мача с...
Чете се за: 02:07 мин.
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Изстрел от разстояние на Джеймс Ето'о направи разликата в 220-ото...
Чете се за: 05:52 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Славия #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
3
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
4
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
3
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
5
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Български футбол

Първа лига: Славия - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Славия - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока
Чете се за: 06:15 мин.
Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата
Чете се за: 05:15 мин.
Бойко Величков, Милан Коприваров и Георги Павлов в "Арена спорт" Бойко Величков, Милан Коприваров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Лудогорец и ЦСКА 1948 ще опитат да се възползват от грешката на Левски в Първа лига Лудогорец и ЦСКА 1948 ще опитат да се възползват от грешката на Левски в Първа лига
Чете се за: 02:22 мин.
Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ