Драматичен обрат: Славия взе трите точки срещу Монтана в добавеното време

Славия (София) подари на феновете си истински футболен трилър, след като победи Монтана с 2:1 у дома в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Тимът на Златомир Загорчич направи късен обрат, след като губеше до 87-ата минута, но в края демонстрира воля и офанзивен дух, за да стигне до пълния успех.

Мачът започна равностойно, а още в 23-ата минута домакините трябваше да извършат принудителна смяна – контузеният Илиян Стефанов отстъпи мястото си на Исак Соле. До почивката „белите“ разчитаха основно на удари от дистанция на Иван Минчев и Кристиян Балов, докато гостите отговаряха с бързи контри чрез Борис Димитров и Иван Коконов.

След подновяването на играта, Монтана успя да поведе – в 68-ата минута Витиньо уцели гредата, а при добавката Филип Ежике отблизо прати топката в мрежата за 0:1.

Славия реагира мигновено и хвърли всички сили в атака. Вратарят Васил Симеонов спаси сигурен гол след мощен шут на Гермуш, но в 87-ата минута късметът се усмихна на домакините – резервата Владимир Медвед центрира прецизно, а Янис Гермуш с глава изравни резултата.

Драмата обаче не приключи дотук. В добавеното време капитанът Иван Минчев отново бе в центъра на събитията – неговото центриране намери непокрития Роберто Райчев, който с хладнокръвно изпълнение с глава оформи крайното 2:1 и донесе сладката победа на „белите“.

С този успех Славия се изкачва на осмо място във временното класиране с 18 точки, докато Монтана остава в долната част на таблицата – на 15-а позиция с 13 пункта.



