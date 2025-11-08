Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое

Локомотив (Пловдив) се върна на победния път след минимален, но напълно заслужен успех с 1:0 над Берое в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Героят за „черно-белите“ бе Адриан Кова, който в 36-ата минута реализира единственото попадение в мача след технична асистенция от Парвиз Умарбаев.

Домакините започнаха по-агресивно и още в първите минути натиснаха съперника. Жулиен Лами и Хуан Переа имаха отлични възможности, но стражът на Берое Артур Мота реагира на висота. Вратарят на гостите продължи да държи отбора си в играта с няколко впечатляващи спасявания, но в 36-ата минута бе безпомощен – Кова пое отдясно и с прецизен удар в горния ляв ъгъл направи 1:0 за Локо.

През второто полувреме старозагорци опитаха да върнат интригата, като Факундо Аларкон и Нене имаха отлични възможности, но вратарят Боян Милосавлевич отрази и двата удара с отличен рефлекс.

В 67-ата минута задачата на Берое стана още по-трудна – Йесид Валбуена получи втори жълт картон за нарушение срещу Лукас Риян и остави отбора си с човек по-малко. До края „черно-белите“ контролираха играта, а в 84-ата минута Франсиско Политино можеше да реши всичко, но Мота отново се намеси блестящо.

С този успех Локомотив събра 27 точки и се утвърди на третото място във временното класиране, само на три зад втория ЦСКА 1948. Берое пък записа трето поредно поражение и четвърто в последните пет мача, оставайки на 12-ото място с 14 точки.



Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Берое (ГАЛЕРИЯ)