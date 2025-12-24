Ботев Пд благодари на привържениците, които се включиха в кампанията "От дете на дете"

От Ботев (Пловдив) обявиха огромен интерес към кампанията "От дете на дете", след като множество малки привърженици на "канарчетата" дариха своите играчки като подарък за деца от домове в пловдивския регион.

Трите големи кутии за подаръци, които бяха позиционирани на стадион “Христо Ботев”, многократно бяха запълвани с играчки.

От Ботев (Пловдив) и Клуба на привържениците на "жълто-черните" изказаха благодарност към малките “канарчета” и техните родители за включването в инициативата.

"Да дариш от своите играчки на дете в нужда – е тихо чудо, споделена светлина. Ръка протегната, без да иска нищо, сърце, което учи се на доброта", написаха от клуба.