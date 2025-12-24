Елитни футболни рефери зарадваха децата по време на турнир в Пловдив

Елитните футболни съдии на град Пловдив зарадваха малките участници във финалите на детския футболен турнир „Кронос“, които се проведоха в града под Тепетата.

По време на заключителните срещи арбитрите поднесоха подаръци на децата като част от инициативата „Съдийска Коледа“.

В събитието се включиха водещите пловдивски съдии Георги Кабаков, Радослав Гидженов, Кристиян Колев, Мартин Маргаритов, Георги Стоянов, Денислав Сталев и Месут Ахмедов, както и главният делегат на турнира Емил Митев.

Жестът донесе много усмивки и положителни емоции сред младите футболисти и техните родители, като показа човешката страна на футболните съдии и тяхната ангажираност към развитието на детско-юношеския футбол.

„Съдийска Коледа“ е част от социалните инициативи на Съдийската комисия на Българския футболен съюз, насочени към подкрепа, мотивация и вдъхновение на най-малките футболни таланти в страната.