Черно море излъга ЦСКА 1948 и се върна в Топ 3

Черно море изтръгна ценна победа с 1:0 като гост на ЦСКА 1948 в двубой от 15-ия кръг на Първа лига и отново намери място в челната тройка на класирането. Единственото попадение на стадион „Бистрица“ дойде след злощастен автогол на защитника Егор Пархоменко в 61-ата минута.

Домакините започнаха по-активно и още в 14-ата минута можеха да открият резултата, когато Атанас Илиев засече центриране на Огнйен Гашевич, но прати топката покрай гредата. Малко по-късно Йоан Манян също беше близо до попадение, ала ударът му от въздуха не намери целта.

В края на първата част “моряците” напомниха за себе си с шут на Селсо Сидни, спасен от Петър Маринов. След почивката Черно море заигра по-смело и в 61-ата минута пробивът на Уеслен Жуниор по десния фланг се оказа решаващ — след неговия изстрел Пархоменко опита да блокира, но вместо това прати топката в собствената си мрежа – 0:1.

ЦСКА 1948 тръгна ва банк в търсене на изравнителен гол. Влезлият като резерва Георги Русев разтресе гредата с мощен удар от дистанция, а малко по-късно вратарят на варненци Кристиян Томов се превърна в герой с поредица решителни спасявания след изстрели на Русев и Собреро.

В крайна сметка „червените“ така и не намериха път към гола, а „моряците“ празнуваха първия си успех след три мача пауза. С тази победа Черно море се изкачва на трето място с 29 точки, докато ЦСКА 1948 остава четвърти с 24 пункта и записва първо домакинско поражение през сезона.



Първа лига: ЦСКА 1948 - Черно море (ГАЛЕРИЯ)