Александър Тунчев: Спечелихме с дисциплина и себераздаване

Александър Тунчев отдаде четвъртата победа на Арда в Първа лига на дисциплината и себераздаването. Тимът от Кърджали излъга Лудогорец 3:2 „Хювефарма Арена“. Старши треньорът смята, че въпросният успех ще даде спокойствие на „небесно-сините“.

„Дисциплина и голяма себераздаване. Това казах на момчетата преди самия мач, че днес трябва да бъдем много дисциплинирани. Трябва да си помагаме вътре, когато някой сгреши, друг да помогне да му покрие грешката. Радвам се, че успяхме да го направим", започна той.

"Говорихме страшно много. Казах, че не трябва да оставяме дори за секунда Ивайло Чочев свободен в наказателното поле. Той намира много добре празните пространства. Въпреки всичко не успяхме да му противодействаме по най-добрия начин“, каза още наставникът.

„Със сигурност тази победа ще ни даде някакво спокойствие, но не трябва да ни успокоява. С ЦСКА също направихме победа и след това следващите два мача, които изиграхме вкъщи, загубихме. Неприятното през този сезон е тенденцията, че вкъщи не успяваме да вземем точки, а навън го правим. Трябва да променим това нещо, за да започнем вкъщи да печелим мачове, ако искаме да се изкачим нагоре в класирането", завърши Тунчев.