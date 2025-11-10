БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиян Ирмиев: Чест е да играя за България

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Няма по-хубаво чувство от това, сподели юношеският национал на футболните национали до 19 години.

кристиян ирмиев чест играя българия
Снимка: БТА
Националът на България U19 Кристиян Ирмиев имаше вълнуващо лято, след като спечели юношеската Бундеслига с отбора на Кьолн. Това постижение ги изпрати в младежката Шампионска лига, а сега трябва да помогне на българския национален отбор до 19 години в предстоящите европейски квалификации.

За всички тези емоции Ирмиев – чийто баща е бившият защитник на Пирин (Благоевград) Велик Ирмиев, говори пред обектива на Българския футболен съюз. Халфът имаше сериозна роля при сензационната титла на „козлите“ в края на миналата кампания, когато тимът му спечели с 5:4 срещу Байер (Леверкузен), за да грабне трофея в първенството при 19-годишните.

"Роден съм през 2008-а година, играя за Кьолн. Позицията ми е "шестица“, като имам предимно дефанзивна роля. Чест е да играя за България, тук съм роден и тук съм израснал. Няма по-хубаво чувство от това. Тръпката при спечелената титла беше невероятна, трудно мога да го опиша с думи. Имаше и сълзи. Никой не вярваше в нас, дори и треньорът ни. Не ни брояха за фаворит, но накрая успахме да се преборим. По пътя към финала победихме Щутгарт с гол в 4:3 в последната минута, имаше трудни мачове“.

Той разказа и за тренировъчния процес в Германия: "Силови са повечето занимания, много работим за горна част и във фитнеса. Друго е нивото. Същото е и в Шампионска лига, където играем този сезон.

Благоевградчанинът заяви, че мечтата му е да играе в Барселона, но тъй като има договор с Кьолн, за момента бъдещето и плановете му са свързани с този клуб.

В момента Ирмиев е част от България U19, като тимът има важни европейски квалификации, където сме в група с домакините от Унгария, Франция и Фарьорски о-ви. Футболистите вече са в Унгария и на 12-и ще открият кампанията срещу домакините на турнира. Набор 2008 по принцип е пълен с таланти, а отсъствието на двама основни титуляри, не би трябвало да се отрази драстично. В състава се връща капитанът и плеймейкър на тима Калоян Божков, който има все повече игрово време в Динамо (Загреб).

#Кристиян Ирмиев #Български национален отбор по футбол за мъже до 19 години

