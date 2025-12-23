Исак претърпя операция, Слот говори за дълго възстановяване

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази увереност, че Александър Исак ще се завърне на терена до края на сезона, след като шведският нападател претърпя операция в понеделник.

Нападателят на „червените“ получи контузия при единоборство в момента, в който реализира откриващото попадение при победата с 2:1 като гост на Тотнъм в събота. След допълнителни прегледи стана ясно, че Исак има сериозен проблем в глезена, включващ и фрактура на фибулата, което наложи хирургическа интервенция.

На въпрос дали има конкретен срок за завръщането на играча, Слот заяви, че възстановяването ще отнеме време.

„Не, няма точна времева рамка. Ще бъде дълга контузия – поне няколко месеца. Това е огромно разочарование за него, а съответно и за нас“, коментира наставникът.

По-късно, по време на пресконференцията преди двубоя с Уулвърхемптън, Слот бе попитан дали вярва, че Исак може да помогне на отбора в заключителната фаза на сезона.

„Да, убеден съм. Но за него това беше изключително труден период. Когато се присъединиш към нов клуб, си изпълнен с ентусиазъм и искаш веднага да покажеш качествата си, а за него това просто не беше възможно“, обясни нидерландецът.

Според Слот липсата на пълноценна подготовка е оказала сериозно влияние върху адаптацията на нападателя.

„Ако не си тренирал на високо ниво с отбора три или четири месеца, а играеш в тази лига, е изключително трудно. Във Висшата лига трябва да си на максимум, за да влияеш на мачовете“, допълни специалистът.

Треньорът подчерта, че постепенно Исак е започнал да се доближава до формата си от времето в Нюкасъл.