Травмата на Исак може да е по-тежка от очакваното

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Все още не са излезли резултатите от ядрено-магнитния резонанс.

травмата исак тежка очакваното
Снимка: БТА
Контузията на нападателя Александър Исак може да се окаже сериозна, опасяват се в английския Ливърпул. Шведският нападател получи нараняването при победата над Тотнъм в събота и "червените" все още чакат резултатите от ядрено-магнитния резонанс, а според информация на АП той няма да се размине с кратко възстановяване.

Исак се контузи при удара за първия гол в полза на мърсисайдци, който е негов втори във вече изпълнения с травми първи сезон на "Анфилд". Той се задържа на терена само 11 минути, след като влезе на почивката на мястото на друг принудително заменен - Конър Брадли.

Мениджърът Арне Слот призна в интервюто след мача, че състоянието на Исак не е добро.

"Когато футболистите не могат дори да опитат да се върнат на терена, тогава нещата не изглеждат окей. Това е просто мое чувство, без медицински доказателства. Все още не знаем дали ще отсъства, но се надяваме да не бъде за дълго време", коментира наставникът.

С втората си поредна победа за първенството Ливърпул се изкачи на пето място в класирането при равенство в точките с четвъртия Челси. Съндърланд е с две пасив на шестото място.

