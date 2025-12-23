БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Конте: Тези, които печелят, остават в историята

Старши треньорът на Наполи похвали играчите си след триумфа за Суперкупата.

Антонио Конте
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте изрази удовлетворението си от представянето на своите футболисти след успеха с 2:0 над Болоня на финала за Суперкупата на Италия в Рияд.

„Момчетата заслужават похвали за безупречния турнир – както срещу Милан, така и срещу Болоня. Те показаха огромното си желание да донесат този трофей на феновете. Сега ще имаме страхотно коледно тържество с нов трофей във витрината“, заяви Конте след мача.

Италианският специалист припомни и трудните моменти от миналото.

„Тези, които печелят, остават в историята. Преди две години Наполи загуби финала за Суперкупата от Интер, но малцина го помнят.“

Конте изрази уважението си и към съперника.

„Искам да поздравя Болоня – те са истински герои на италианския футбол в момента. Спечелиха Купата на Италия, елиминираха Интер на полуфиналите и бяха много конкурентоспособни тази вечер. Винченцо Италиано, играчите и клубът заслужават похвала за всичко, което правят“, категоричен е Конте.

С този успех Наполи добавя третата си Суперкупа на Италия в историята си.

