Арне Слот с критики към Мики ван де Вен след контузията на Исак

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкритикува бранителя на Тотнъм Мики ван де Вен за „безразсъдния“ шпагат, който изкара, нападателя на Ливърпул, Александър Исак от игра за няколко месеца.

Шведският национал се контузи при отбелязването на първия гол при победата на мърсисайдци с 2:1 в събота, когато защитникът на „шпорите“ се подхлъзна и закачи крака, с който Исак отправи удара.

„Възстановяването ще бъде дълго, за няколко месеца. Голямо разочарование за него и в резултат на това за нас. За мен това беше безразсъден фаул. Говорих доста за шпагата на Шави Симонс срещу Върджил ван Дайк, който за мен беше напълно неумишлен. Но шпагатът на Ван де Вен... Ако направиш това 10 пъти, то 10 пъти, има сериозен шанс другият футболист да получи сериозна контузия", обясни Слот възмутено.

Александър Исак вече претърпя операция заради травмата на глезена, която включваше и фрактура на фибулата, пише агенция ДПА.