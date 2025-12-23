БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арне Слот с критики към Мики ван де Вен след контузията на Исак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Мениджърът на Ливърпул коментира нарушението на нидерландеца, което контузи Александър Исак за няколко месеца

арне слот емоциите разочароващи
Снимка: БТА
Слушай новината

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкритикува бранителя на Тотнъм Мики ван де Вен за „безразсъдния“ шпагат, който изкара, нападателя на Ливърпул, Александър Исак от игра за няколко месеца.

Шведският национал се контузи при отбелязването на първия гол при победата на мърсисайдци с 2:1 в събота, когато защитникът на „шпорите“ се подхлъзна и закачи крака, с който Исак отправи удара.

„Възстановяването ще бъде дълго, за няколко месеца. Голямо разочарование за него и в резултат на това за нас. За мен това беше безразсъден фаул. Говорих доста за шпагата на Шави Симонс срещу Върджил ван Дайк, който за мен беше напълно неумишлен. Но шпагатът на Ван де Вен... Ако направиш това 10 пъти, то 10 пъти, има сериозен шанс другият футболист да получи сериозна контузия", обясни Слот възмутено.

Александър Исак вече претърпя операция заради травмата на глезена, която включваше и фрактура на фибулата, пише агенция ДПА.

Свързани статии:

Исак претърпя операция, Слот говори за дълго възстановяване
Исак претърпя операция, Слот говори за дълго възстановяване
Надеждите са нападателят да се върне за заключителните двубои от...
Чете се за: 02:25 мин.
#Мики ван де Вен #Арне Слот #ФК Ливърпул

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Аморим също не оцеля
Аморим също не оцеля
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.
ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике
Чете се за: 03:10 мин.
Интер се върна на върха в Италия Интер се върна на върха в Италия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ