Мачът между Милан и Комо все пак ще се играе в Милано

Двубоят на Милан срещу Комо от Серия А ще се играе в Милано, след като планираното му провеждане в Австралия се провали.

Първоначалното възнамерение беше това да бъде първи мач от голямо европейско първенство в чужбина, защото „Сан Сиро“ не е на разположение на 8 февруари заради церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри там два дни по-рано.

Планът за Пърт се провали след разногласия с Азиатската футболна конфедерация относно юрисдикцията и сега срещата се нуждае от ново място за провеждане.

Италиански медии съобщиха, че „Сан Сиро“ все пак ще бъде домакин на двубоя. Той ще трябва да бъде преместен в средата на седмицата, като вероятно това ще бъде сряда, 17 февруари, освен ако другият отбор, който използва стадиона, Интер няма домакинство от плейофите на Шампионската лига в този ден. Тогава датата ще бъде 24 февруари.