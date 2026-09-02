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Калоян Божков откри головата си сметка за Динамо Загреб "Б“

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Чете се за: 01:57 мин.
Европейски футбол
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Българският полузащитник се разписа при убедителния успех с 6:2 над Вуковар във второто ниво на хърватския футбол

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Българският талант Калоян Божков отбеляза първия си гол през сезона за втория отбор на Динамо Загреб. Полузащитникът се разписа при категоричната победа с 6:2 като гост на Вуковар в среща от третия кръг на хърватската втора дивизия.

Формацията до 21 години на гранда от Загреб от този сезон се състезава във второто ниво на хърватския футбол. След поражения в първите два кръга младите футболисти на Динамо записаха първия си успех по впечатляващ начин, като още на почивката имаха аванс от 3:1.

Божков започна срещата на резервната скамейка и се появи на терена в 55-ата минута, когато замени Йона Бенкотич. Българинът се нуждаеше от малко повече от 20 минути, за да остави своя отпечатък върху двубоя.

В 79-ата минута Свен Шунта проби по диагонала в наказателното поле и отправи удар. Вратарят на Вуковар успя да се намеси, след което последва и намеса на защитник. Топката обаче стигна до Божков извън наказателното поле, а българският полузащитник я посрещна и с техничен удар я изпрати в мрежата за 5:1.

Попадението беше първо за Божков през настоящия сезон с екипа на Динамо Загреб "Б“, който в крайна сметка оформи убедителния си успех с 6:2.

След първите три кръга вторият тим на Динамо заема 13-ата позиция с три точки. Лидер е Кроатия Змиявци с пълен актив от девет точки.

В следващия кръг Божков и съотборниците му ще бъдат домакини на Кустошия в загребско дерби.

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#Калоян Божков #ФК Динамо Загреб

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