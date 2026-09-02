Калоян Божков откри головата си сметка за Динамо Загреб "Б“

Българският талант Калоян Божков отбеляза първия си гол през сезона за втория отбор на Динамо Загреб. Полузащитникът се разписа при категоричната победа с 6:2 като гост на Вуковар в среща от третия кръг на хърватската втора дивизия.

Формацията до 21 години на гранда от Загреб от този сезон се състезава във второто ниво на хърватския футбол. След поражения в първите два кръга младите футболисти на Динамо записаха първия си успех по впечатляващ начин, като още на почивката имаха аванс от 3:1.

Божков започна срещата на резервната скамейка и се появи на терена в 55-ата минута, когато замени Йона Бенкотич. Българинът се нуждаеше от малко повече от 20 минути, за да остави своя отпечатък върху двубоя.

В 79-ата минута Свен Шунта проби по диагонала в наказателното поле и отправи удар. Вратарят на Вуковар успя да се намеси, след което последва и намеса на защитник. Топката обаче стигна до Божков извън наказателното поле, а българският полузащитник я посрещна и с техничен удар я изпрати в мрежата за 5:1.

Попадението беше първо за Божков през настоящия сезон с екипа на Динамо Загреб "Б“, който в крайна сметка оформи убедителния си успех с 6:2.

След първите три кръга вторият тим на Динамо заема 13-ата позиция с три точки. Лидер е Кроатия Змиявци с пълен актив от девет точки.

В следващия кръг Божков и съотборниците му ще бъдат домакини на Кустошия в загребско дерби.