Калоян Божков донесе купата на Хърватия за юношите на Динамо (Загреб) с два гола

Младият български полузащитник Калоян Божков показа, че през пролетта на 2026-а година се намира в отлична форма и напрактика сам реши финалната среща в турнира за Купата на Хърватия за юноши до 19 години.

Неговият Динамо (Загреб) спечели финала срещу Славен Белупо (Копривница) с 2:0, а талантливият полузащитник се разписа и за двата гола, отбелязвайки в 90-ата и 92-ата минути. Първото попадение дойде след отлично позициониране в наказателното поле и удар с глава след центриране от ляво. Но второто беше истинско майсторско отиграване, след като младият пловдивчанин сам подхвана атаката, получи топката около дъгата и с левия крак красиво я прати до гредата, неспасяема за вратаря.

На стадиона в Крижевци момчетата на треньора Йерко Леко доминираха сериозно преди почивката, но така и не успяха да материализират надмощието си. Втората част започна с положение за отбора на Славен, но вратарят Тай Жнудер спаси майсторски. Играчите на Славен имаха още едно положение, точон преди Божков да вкара първия гол, като стражът отново се намеси срещу останал сам нападател.

Божков, който се появи на терена в 69-ата минута, подхвана няколко опасни атаки преди попаденията, но в 90-ата откри с глава след подаването на Брундич. Две минути по-късно подхвана атаката от дясно, подаде на Хорват, след което се включи пред дъгата и получи там. Финтът му и изстрелът с левия крак се оказаха нерешиам задача за вратаря на Славен Белупо.

Калоян Божков имаше още един запомнящ се мач само в рамките на месец. В средата на април той вкара победния гол и във вратата на Валенсия за успеха на 19-годишните таланти на Динамо с 4:3 и по този начин класира отбора си на полуфинал на Международната купа на Висшата лига на Англия. Там обаче Реал (Мадрид) се оказа по-силен и Динамо падна с 1:2.

Сега пред Божков и съотборниците му остава задачаат да спечелят и шампионата в своята възраст.