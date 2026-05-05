Арестуваха фен на Евертън за расистки обиди към Антоан Семеньо

Полицията в Ливърпул задържа 71-годишен фен на Евертън по подозрение за отправени расистки обиди към футболиста на Манчестър Сити Антоан Семеньо по време на двубоя между двата тима, завършил 3:3.

| Official statement from Manchester City:



“Manchester City strongly condemns the racist abuse directed towards Antoine Semenyo at yesterday’s match.



We welcome the swift action taken by Everton and the police to identify the individual responsible.



We are also incredibly…

Привърженикът е бил идентифициран от стюардите на стадион "Хил Дикинсън“, след като е проявил неприемливо поведение към ганайския халф на "гражданите“ по време на срещата в понеделник.

От Евертън реагираха остро и осъдиха действията на своя фен, подчертавайки, че подобни прояви нямат място във футбола. От Манчестър Сити от своя страна изразиха благодарност за бързата реакция на домакините и органите на реда.

Случаят не е прецедент за Семеньо, който по-рано през сезона отново стана обект на расистки обиди при гостуване на Ливърпул, когато все още играеше за Борнемут.

Очаква се задържаният привърженик да се изправи пред съда по-късно през годината.