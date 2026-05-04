Манчестър Сити се спаси от загуба като гост на Евертън с гол отвъд добавеното време

Последният мач от 35-ия кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3:3. "Гражданите" поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1:3 в 82-ата минута. Все пак стигнаха до точка с гол отвъд добавеното време.

"Гражданите" бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме и заслужено откриха резултата на стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул. Жереми Доку се разписа с фалцов удар в далечния ъгъл от вътрешността на наказателното поле.

След почивката "карамелите" заиграха далеч по-офанзивно. В началото на втората част Джанлуиджи Донарума спаси два изстрела на Илиман Ндиай.

В 68-ата минута възпитаниците на Дейвид Мойс възобновиха равенството. Марк Гехи се опита да подаде топката на Джанлуиджи Донарума, но резервата Тиерно Бари пресече подаването и изравни резултата.

Мърсисайдци стигнаха до обрат пет минути по-късно. Джейк О'Брайън засече с глава центриране от ъглов удар на Джеймс Гарнър във вратарското поле.

Тиерно Бари удвои головата си сметка в 81-ата минута. Шут на Мерлин Рьол се отби от крака на Абдукодир Хусанов. Топката отиде на пътя на французина, който бе точен с изстрел от движение.

Десет секунди след изпълнението на център гостите намалиха изоставането си. Матео Ковачич изведе Ерлинг Холанд сам срещу Джордан Пикфорд и нападателят копна топката над вратаря.

Жереми Доку имаше последната дума в двубоя. При шест минути минимално добавено време, флаговият футболист се разписа в 97-ата минута с фалцов изстрел в далечния ъгъл.

Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-ата позиция в подреждането с 48 пункта.