Луис Енрике: Очаква ни мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа с вълнуващ сценарий

Първият мач в Париж завърши с победа с 5:4 за домакините и предложи интрига до самия си край. Тази вечер ПСЖ гостува на Байерн Мюнхен на "Алианц Арена".

Това, което треньорите винаги казват, е, че има разлика между първия и втория мач, защото първият може да създаде разлика между двата отбора. Но не мога да кажа, че ще бъде различно от това, което видяхме в първия мач. Тъй като нито един отбор не приема, че другият е по-добър, мачът все пак може да бъде забавен. Това заяви старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике часове преди реванша с Байерн Мюнхен от полуфиналите в Шампионската лига.

Запитан какво по-различно трябва да направи отборът му този път, за да стигне до финала, той отговори:

"Винаги се стремим да се подобрим. Ако погледнем назад към сблъсъците между ПСЖ и Байерн или тези между Луис Енрике и Компани, резултатите са логични. В сряда нещата ще бъдат различни. Всички ще искат да спечелят. Ние, като отбор, имаме едно и също желание да печелим като гост. Не е нужно да защитаваме резултат, защото целта ни е да спечелим. Предизвикателство е, ще бъде трудно, но сме доволни от представянето си като гост този сезон."

На въпроса може ли вторият мач да бъде толкова луд, колкото първия, Енрике обясни:

"Независимо какво ще се случи, знам, че ще бъде мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа, като и двата са нетърпеливи да стигнат до финала. Вълнуващ сценарий."

Той заяви, че тимът му със сигурност ще се опита да спечели мача, но дали ще успее или не, зависи от определени обстоятелства.

"Няма да има нито един играч, който да не играе, нито един фен, който да не пее. Тук сме, защото свършихме добра работа. Време е да дадем от себе си още повече, за да стигнем до финала за втори пореден път. Важно е да знаем защо сме тук и да се стремим да останем верни на нашата философия", коментира Енрике.

На въпроса допълнителен източник на мотивация ли е завръщането на "Алианц Арена" - мястото, на което ПСЖ сътвори история преди година, той отговори:

"Първо, не ни е нужна повече мотивация. Вече сме на над 100%, няма нужда от повече. Очаквам да видя перфектна мотивация. Това са страхотни спомени, истинско удоволствие е да се върна тук, защото то ми напомня за преживяното миналата година. Дори когато бях в Барса, играхме тук на полуфинала и след това спечелихме финала. Очарователно е."

Луис Енрике се върна към драматичния първи мач, спечелен с 5:4 в Париж.

"Опитвам се да подчертавам, че спечелихме този мач. Имаме леко предимство, но това не означава нищо. Много е важно да контролираме емоциите си. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Но имаме опита от миналата година, показахме устойчивост. Ще се опитаме отново да оправдаем очакванията на нашите фенове. На стадиона ще има почти 4000 души, всички ще пеят непрестанно. Това е важно за нас", обясни испанският специалист.

"Това, което показахме, е способността ни да се справяме с трудни моменти. Начинът, по който се разви резултатът миналата седмица - от изоставане до повеждане с 5:2, а в края с финал 5:4, напомни на двата отбора и на всички играчи, че трябва да се възползват от подобни мачове. Можем да подобрим представянето си и да се представим още по-добре", добави той.

На въпроса способни ли са парижани да се върнат в мача, ако съперникът постигне убедителна преднина, Енрике заяви:

"По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Миналата година, както и тази, показахме способността си да се справяме с трудни моменти. Трябва да бъдем по-конкурентноспособни от всякога. Спомням си, че Рафа Надал каза, че всеки мач срещу Джокович и Федерер е бил мотивация за подобрение в играта му. Знаем силните страни на Байерн, но това би трябвало да ни мотивира още повече да повишим нивото си на представяне."

"Трудно е да се наслаждаваш на живота, когато си треньор от най-високо ниво", каза Енрике запитан остава ли му време да се забавлява по време на такива двубои или притеснението надделява.

Той добави, че Хакими, Шевалие и Нджанту, които са контузени, ще бъдат на стадиона.

"Те попитаха дали могат да дойдат. Това показва какви играчи имаме. Те ще бъдат там, за да подкрепят отбора и да преживеят този мач заедно", завърши наставникът на ПСЖ.

В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ
Кой ще играе с Арсенал за трофея в Шампионската лига - отговоорът...
Голов спектакъл без аналог: ПСЖ надви Байерн в исторически полуфинал от Шампионската лига
Френският шампион спечели с 5:4 в най-резултатния мач в историята...
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Луис Енрике #ПСЖ

От еуфорията в Лондон до яростта в Мадрид: отзвукът след завръщането на Арсенал във финала на Шампионската лига
Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща
Диего Симеоне: Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме
Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив
В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
