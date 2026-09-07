Каляри надви Лече след тотална доминация и два удара в гредите

Каляри постигна втората си победа от началото на сезона в Серия А, след като се наложи с 1:0 над Лече на "Унипол Домус“ в двубой от третия кръг. Даниел Малдини отбеляза единственото попадение в 29-ата минута, а домакините доминираха през голяма част от срещата, отправиха 20 удара и на два пъти бяха спрени от гредите.

Сардинци показаха намеренията си още в първата минута, когато Романо стреля от дистанция, но Владимиро Фалконе улови. Малко по-късно Тиаго Габриел трябваше да се намесва решително пред Менди, а в 14-ата минута Малдини направи силен индивидуален пробив и отправи опасно подаване към наказателното поле, което отново беше пресечено от защитата на гостите.

Лече получи своя шанс да нанесе първия сериозен удар в 23-ата минута. Данило Вейга намери Кулибали в наказателното поле, но Елиа Каприле се намеси отлично и спаси Каляри.

Шест минути по-късно натискът на домакините даде резултат. Фацини изпълни корнер, а Даниел Малдини се пребори за топката и с глава я изпрати във вратата за 1:0. При ситуацията защитникът на Лече Гаспар не прецени добре намесата си и остави пространство на голмайстора.

Каляри продължи да бъде по-активният отбор и можеше да увеличи преднината си. В 34-ата минута Адопо изведе Менди, чийто удар беше отразен от Фалконе. Малко преди почивката обаче Лече напомни за себе си с опасна контраатака, завършила с изстрел на Щулич, който Каприле спаси. Така домакините се прибраха на почивката със заслужен аванс.

Втората част започна с огромен шанс за Каляри. Само секунди след подновяването на играта Малдини намери Менди в наказателното поле, а нападателят стреля в вътрешната страна на гредата, но топката отказа да влезе във вратата.

Малдини продължи да бъде сред най-опасните футболисти на терена. В 60-ата минута той стреля на сантиметри покрай вратата след подаване на Адопо, а четири минути по-късно самият той беше спрян от гредата. Нападателят изпълни отлично пряк свободен удар, но за втори път в срещата рамката на вратата спаси Лече.

Гостите така и не успяха да променят хода на двубоя въпреки тройната смяна, предприета от Еузебио Ди Франческо. Каляри продължи да създава положения, като Фалконе трябваше да се намесва срещу Фадера, а в 82-ата минута направи великолепно спасяване след удар на Сугамеле. Две минути по-късно стражът на Лече отрази и опасен изстрел на Адопо.

В заключителните минути Лече хвърли всички сили в търсене на изравняването. В добавеното време гостите имаха претенции за нарушение в наказателното поле, но съдията остави играта да продължи, а Зиберт и Дейола получиха жълти картони за последвалите протести.

Последният шанс за Лече дойде буквално секунди преди края, когато Зиберт опита атрактивна задна ножица, но топката премина на сантиметри от целта.

Така Каляри заслужено стигна до успеха с 1:0, след като създаде значително повече положения и два пъти уцели гредите. За сардинци това е втора победа от първите три кръга на сезона, след като започнаха кампанията с успех над Парма и поражение от Интер.







