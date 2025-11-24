БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска

Кандидатът на управляващите печели предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска. При преброени почти 100% от бюлетините Синиша Каран от Съюза на независимите социалдемократи събира малко с над 50 на сто подкрепа. С по-малко от 2% разлика на второ място се нарежда опозиционният кандидат Бранко Блануша. От опозицията обявиха, че не признават победата на Каран и ще поискат повторно преброяване в три града.

Изборите бяха свикани, след като като мандатът на предишния президент Милорад Додик беше прекратен заради присъда.

Нова, макар и индиректна победа за Милорад Додик. Кандидатът на неговия Съюз на независимите социалдемократи Синиша Каран беше обявен за победител на предсрочните президентски избори.

Милорад Додик, бивш президент на Република сръбска и лидер на СНСД: "Резултатът от този вот означава пълна стабилизация на Република Сръбска. Той показва, че правителството се ползва с подкрепата на народа. Поздравявам Синиша Каран за избирането му за президент".

Синиша Каран, избран за президент на Република Сръбска: "Мирът и стабилността са наш приоритет".

Изборите слагат край на труден период, предизвикан от сблъсъка между близкия до Москва Додик и върховния представител на международната общност Кристиан Шмит. Додик, който беше начело на Република Сръбска цели две десетилетия, беше отстранен от поста президент, след като беше осъден на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност заради неспазване на решенията на Шмит.

Снимки: БГНЕС

Върховният представител има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява длъжностни лица. Наследникът на Додик и е негов близък съюзник - 63-годишният Синиша Каран, е бивш министър на вътрешните работи. Опозиционната Сръбска демократическа партия обяви, че не признава победата му.

Бранко Блануша, кандидат за президент на Сръбска демократическа партия: "Мога да кажа, че съм много доволен от резултата и съм сигурен, че ако не бяха тези изборни манипулации, щях да обявя победа".

В изборите участваха шестима кандидати, а избирателната активност беше близо 35%. Новият президент на Република Сръбска ще остане на власт една година преди провеждането на общи избори през октомври 2026 г. Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна, страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, свързани с общи институции на държавно ниво. Президентът назначава министър-председателя и прокарва закони, но без мнозинство в парламента правомощията му са ограничени.

#Република Сръбска #президентски избори #предсрочни избори

