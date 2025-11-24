Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв.

Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв. за възстановяване на помпената станция на язовир „Пясъчник“. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков по време на работна среща с Националната асоциация на зърнопроизводителите. Точката предстои да бъде разгледана и гласувана от Министерския съвет още в сряда.

Правителството ще продължи да подкрепя зърнопроизводителите и да работи за устойчиво и конкурентно земеделие. Това гарантираха премиерът и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, които представиха предприетите от правителството мерки за подпомагане на сектора, включително напредъка по законодателните промени в областта на земеползването, арендата, водите, опазването на селскостопанското имущество и кооперирането.