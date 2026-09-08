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Капризите на времето: Хладно в сутрешните часове, горещо през деня

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капризите времето хладно сутрешните часове горещо деня
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Във вторник ще бъде слънчево, в сутрешните часове - хладно.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 18°, в София около 12°, а максималните ще са между 27° и 32°, в София – около 29°.

В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България – разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна след четвъртък над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Температурите бавно ще се повишават и максималните ще са около 30°, най-високи в петък, когато ще достигат на места до 34° - 35°.

#капризите на времето #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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