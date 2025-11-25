Капсулата "Старлайнър" ще тръгне без астронавти при следващия си полет до МКС

Американската компания "Боинг" и НАСА се договориха да не включват астронавти в следващия полет на капсулата "Старлайнър" и вместо това да бъде осъществено пробно пътуване с товар, за да се докаже безопасността ѝ, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Това решение бе обявено осем месеца, след като първият и единствен екипаж на капсулата се завърна на Земята с кораб на "Спейс Екс" след продължителна мисия.

Въпреки че тестовите пилоти на НАСА Бъч Уилмор и Суни Уилямс успяха да скачат "Старлайнър" към Международната космическа станция през 2024 г., капсулата имаше толкова много проблеми, че НАСА нареди да се върне без екипаж, оставяйки астронавтите блокирани в Космоса за повече от девет месеца, припомня Асошиейтед прес.

Оттогава инженерите се занимават с двигателя и други проблеми, които затрудняват работата на космическия апарат на "Боинг". Следващият полет на капсулата до космическата станция ще се състои не по-рано от април догодина, като се очакват допълнителни тестове и сертифициране, отбелязва Асошиейтед прес.

От компанията заявиха в разпространено изявление, че остават ангажирани с програмата "Старлайнър", като безопасността е първостепенен приоритет.

НАСА ще намали планирания брой полети на капсулата от шест на четири. Ако мисията за доставка на товари премине успешно, останалите три полета на "Старлайнър" ще бъдат използвани за смяна на екипажа, преди Международната космическа станция да бъде изведена от експлоатация през 2030 г., отбелязва Асошиейтед прес.

"НАСА и "Боинг" продължават да тестват Старлайнър", подготовяйки капсулата за два потенциални полета през следващата година", каза Стив Стич от НАСА.

Американската космическа агенция сключи договори с "Боинг" и "Спейс Екс" през 2014 г. – три години след последния полет на космическата совалка – за превоз на астронавти до и от Международната космическа станция. Контрактът с "Боинг" е на стойност 4,2 милиарда щатски долара, а този със "Спейс Екс" – за 2,6 милиарда щатски долара.

Компанията на Илон Мъск реализира първата си мисия с астронавти за НАСА през 2020 г. Това лято екипаж на НАСА направи 12-тото излитане, припомня Асошиейтед прес.