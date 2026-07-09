Карлос Алкарас продължава да отказва турнири

Световният №2 в мъжкия тенис Карлос Алкарас няма да играе на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал, съобщи пресслужбата на турнира.

23-годишният испанец преди това пропусна „Ролан Гарос“ и Уимбълдън поради контузия.

Турнирът в Канада ще се проведе от 2 до 13 август. Настоящият шампион е американецът Бен Шелтън.

Алкарас има 26 титли от ATP на единично. Той е и седемкратен шампион от Големия шлем, като е спечелил два пъти US Open, Уимбълдън и „Ролан Гарос“, както и Australian Open веднъж – в началото на настоящия сезон.