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Карлос Алкарас продължава да отказва турнири

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Не е ясно кога испанецът ще се завърне на корта.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
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Световният №2 в мъжкия тенис Карлос Алкарас няма да играе на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал, съобщи пресслужбата на турнира.

23-годишният испанец преди това пропусна „Ролан Гарос“ и Уимбълдън поради контузия.

Турнирът в Канада ще се проведе от 2 до 13 август. Настоящият шампион е американецът Бен Шелтън.

Алкарас има 26 титли от ATP на единично. Той е и седемкратен шампион от Големия шлем, като е спечелил два пъти US Open, Уимбълдън и „Ролан Гарос“, както и Australian Open веднъж – в началото на настоящия сезон.

#тенис турнир в Монреал 2026 #Карлос Алкарас

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