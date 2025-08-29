Карлос Алкарас продължава наказателната си акция в Ню Йорк

Карлос Алкарас се класира за осминафиналите на US Open след успех с 6:2, 6:4, 6:0 над Лучано Дардери. Испанецът показа колебания във втория сет, когато пропиля аванс от 4:1, но през останалата част от мача доминираше категорично над световния №34.

Алкарас успя да пробие още в самото начало и поведе уверено с 3:0. Дардери опита да отговори, но световният №2 продължи да владее инициативата и завърши сета с нов брейк, надделявайки убедително с 6:2.

Изглеждаше, че двубоят ще продължи да се развива безпроблемно за шампиона от Ролан Гарос, който натрупа аванс от 4-1 във втората част. Впоследствие обаче Дардери изигра най-силния си период в мача. Няколко непредизвикани грешки от страна на Алкарас, позволиха на италианеца да изравни резултата. Шампионът от 2022 г. обаче успя да реализира нов пробив и удвои преднината си в мача след 6:4.

В третия сет Алкарас окончателно сломи съпротивата на опонента си. Дардери спаси три поредни мачбола, но въпреки това испанецът имаше нужда от едва 25 минути, за да спечели и тази част и да се класира за следващия кръг.

В следващата фаза вторият поставен ще се изправи срещу френски опонент в лицето на Бенжамен Бонзи или Артур Риндеркнеш.