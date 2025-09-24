Антъни Генов даде само гейм на старта на турнир в Будапеща

Българският тенисист Антъни Генов започна с победа участието си на турнира на твърди кортове в Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишният българин спечели убедително на старта срещу британеца Уилям Нолан с 6:0, 6:1 за 74 минути в двубоя между двамата квалификанти.

Така за място на четвъртфиналите той ще играе утре срещу поставения под номер 7 Никита Билозерцев (Украйна).

Генов и Енцо Уолърт (САЩ) са водачи в надпреварата на двойки, в която ще започнат по-късно днес срещу Лиъм Броуди и Роби Райдаут (Великобритания).