Сакари надделя в най-дългия мач за сезона в WTA

Мария Сакари (Гърция) и Ашлин Крюгер (САЩ) изиграха най-дългия мач за 2025 година до момента на турнира по тенис от категория WTA 1000 в Пекин (Китай) с награден фонд 8 963 700 долара.

Гъркинята спечели трилъра със 7:6(5), 6:7(5), 7:5 за 3:29 часа.

Тя водеше с 5:2 в първия сет, но се нуждаеше от четири сетбола, за да вземе тайбрека, а след това пропусна две точки за победата при 5:4 във втория сет, което направи и в тайбрека. В третата част Сакари изоставаше с 2:4, но успя да направи обрат със 7:5 и да триумфира.

Следващата съперничка на гъркинята ще бъде канадката Лейла Фернандес.

Чехкинята Барбора Крейчикова се справи комфортно с Анна Блинкова (Русия) с 6:2, 6:2. Така тя записа четвърти успех в четири мача срещу тази съперничка, а освен това и първа победа в кариерата си в Пекин.

Германката Ева Лис елиминира 17-годишната китайка Жуйън Чжан, която участва с "уайлд кард" със 6:1, 6:0.

В други срещи Анастасия Севастова (Латвия) спечели срещу Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:3, 7:6(1), Антония Ружич (Хърватия) се наложи над Елза Жакмо (Франция) с 6:3, 6:3, а Камила Рахимова (Русия) победи Лучия Бронзети (Италия) с 6:4, 6:1.

Две американки също продължават напред. Кейти МакНали постигна успех над Лаура Зигемунд (Германия) с 6:4, 6:2, а МакКартни Кеслер се наложи над представителката на домакините Хан Шъ с 6:2, 7:6 (5).