Силно представяне на Ния Синчанова, Ния Проданова и Георги Минков на турнир от Тенис Европа във Франция

Спорт
Снимка: БФ тенис
Българските тенис таланти Ния Синчанова, Ния Проданова и Георги Минков записаха силно участие на турнира до 12 години от първа категория на Тенис Европа в Булон-Биянкур, Франция.

Ния Синчанова направи впечатляващо представяне в основната схема на сингъл, където достигна до четвъртфиналите. Българката постигна победи над представителките на домакините, Лиан Нгуен с 6:4, 6:4, Викторин Ди Фиоре с 6:1, 6:4 и Нолуейн Нгасам с 6:0, 6:4. На четвъртфиналите Синчанова загуби от първата ракета на Франция Лила Пролак с 0:6, 3:6.

Ния Проданова започна участието си в основната схема с почивка в първия кръг, след което загуби от Алис Шалмандриe с 2:6, 7:6, 0:6. В утешителната надпревара Проданова достигна до полуфиналите, сслед като победи Жаден Имбер-Лисима с 6:0, 6:2, Май Лоран със 7:6, 6:1 и Роуз Мийон със 7:5, 6:1. На полуфиналите тя загуби от третата ракета на Франция Лилу Вандепют с 6:4, 3:6, 7:10.

Георги Минков участва както в основната, така и в бонус схемата на сингъл. В основната схема Минков загуби първия си мач от Рафаел Моро с 5:7, 1:6. В бонус турнира той започна с победа над Реда Лалху с 6:1, 6:4, преди да отстъпи на първата ракета на Румъния Андрей Григутa с 0:6, 0:6.

В турнира на двойки българските представители отпаднаха още в първия кръг.

