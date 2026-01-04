БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев донесе победата на Германия на старта на Юнайтед къп

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Третият в света германец осигури успеха, след като спечели втория мач в срещата с Нидерландия.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Германия започна с категоричен успех кампанията си на тенис турнира Юнайтед къп.

В среща от група F в Сидни, германците спечелиха с 3-0.

Ева Лис даде старт с убедителна победа над Сузан Ламенс 6:2, 6:2. Въпреки че взе медицински таймаут на два пъти, Лис контролираше играта и спечели ключовите разигравания в мач, продължил 1 час и 39 минути.

В мача на сингъл при мъжете Александър Зверев надигра Талон Грикспоор със 7:5, 6:0, за да подпечата крайната победа на отбора си. Първият сет бе оспорван, но третият в света германец стигна до пробив, което му позволи да затвори частта. Във втория сет той имаше пълно надмощие, като не загуби гейм и приключи мача за малко над час.

В мача на смесени двойки Лаура Зигемунд и Александър Зверев бяха убедителни срещу Деми Шуурс и Талон Грикспоор - 6:3, 6:2.

Германският тандем, който помогна за титлата на страната преди две години, демонстрира отличен синхрон и не остави шансове на нидерландските си опоненти, осигурявайки "чистата победа" за страната си. С този успех Германия оглави Група F преди следващата си среща в турнира срещу тима на Полша утре.

Свързани статии:

Мачът на двойки ще реши изхода от срещата Япония - Великобритания на турнира Юнайтед къп
Мачът на двойки ще реши изхода от срещата Япония - Великобритания на турнира Юнайтед къп
Били Харис победи Шинтаро Мочизуки, но Наоми Осака изравни...
Чете се за: 01:32 мин.
#Деми Шуурс #тенис турнир Юнайтед Къп 2026 #Талон Грикспоор #Ева Лис #Талон Грийкспор #Лаура Зигемунд #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Отборни турнири

Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.
САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 02:12 мин.
Швейцария записа втора победа на Юнайтед къп Швейцария записа втора победа на Юнайтед къп
Чете се за: 01:05 мин.
Канада стартира с победа на тенис турнира Юнайтед Къп Канада стартира с победа на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 01:15 мин.
Великобритания сложи край на участието на Япония на Юнайтед къп Великобритания сложи край на участието на Япония на Юнайтед къп
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ