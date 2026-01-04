Александър Зверев донесе победата на Германия на старта на Юнайтед къп

Германия започна с категоричен успех кампанията си на тенис турнира Юнайтед къп.

В среща от група F в Сидни, германците спечелиха с 3-0.

Ева Лис даде старт с убедителна победа над Сузан Ламенс 6:2, 6:2. Въпреки че взе медицински таймаут на два пъти, Лис контролираше играта и спечели ключовите разигравания в мач, продължил 1 час и 39 минути.

В мача на сингъл при мъжете Александър Зверев надигра Талон Грикспоор със 7:5, 6:0, за да подпечата крайната победа на отбора си. Първият сет бе оспорван, но третият в света германец стигна до пробив, което му позволи да затвори частта. Във втория сет той имаше пълно надмощие, като не загуби гейм и приключи мача за малко над час.

В мача на смесени двойки Лаура Зигемунд и Александър Зверев бяха убедителни срещу Деми Шуурс и Талон Грикспоор - 6:3, 6:2.

Германският тандем, който помогна за титлата на страната преди две години, демонстрира отличен синхрон и не остави шансове на нидерландските си опоненти, осигурявайки "чистата победа" за страната си. С този успех Германия оглави Група F преди следващата си среща в турнира срещу тима на Полша утре.