Константинова и Глушкова отпаднаха на старта на турнира в Пазарджик

Днес ще се изиграят и две срещи с българско участие от първия кръг в надпреварата на двойки.

Денислава Глушкова
Снимка: БФ Тенис
Българките Йоана Константинова и Денислава Глушкова отпаднаха в първия кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Константинова, която получи "уайлд кард" за участие в основната схема, беше елиминирана след 1:6, 4:6 срещу Кристина Диас Адровер (Испания)

Националката за Били Джийн Кинг къп пък беше отстранена от втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания) след 4:6, 0:6.

По-рано днес Росица Денчева и Елизара Янева се класираха за втория кръг на сингъл, а Лиа Каратанчева допусна поражение в първия.

Днес ще се изиграят и две срещи с българско участие от първия кръг в надпреварата на двойки.

