Шаповалов и Тиафо са първите поставени аут от турнира в Токио

Поставените под №7 и №8 в схемата Денис Шаповалов и Франсис Тиафо отпаднаха още в първия кръг на турнира на твърда настилка в Токио от сериите ATP 500.

Канадецът бе елиминиран от Даниел Алтмайер след 5:7, 3:6. Шаповалов имаше всички предпоставки да спечели първия сет, след като водеше с 5:3 гейма, а при 5:4 и сервис на германеца пропусна четири сетбола.

Това се оказа и преломният момент в срещата, защото веднага след изравняването за 5:5 Алтмайер проби на свой ред за втори пореден път и това му осигури спечелването на първата част. Вторият също започна с брейк в полза на германеца, който до края не показа никакви колебания и затвори срещата за само 91 минути.

В следващия кръг той ще срещне победителя от двойката между босненеца Дамир Джумхур и австралиеца Александър Вукич.

С турнира в японската столица се сбогува и Тиафо, който допусна обрат в мача си с Мартон Фучович и отстъпи след 6:3, 1:6, 5:7.

Американецът направи 10 аса в мача, но завърши със само 53 процента вкаран първи сервис, което му създаде огромни проблеми. Тиафо даде 13 възможности за пробив на унгареца, от които той реализира четири - по два във втория и третия сет, което направи и разликата между двамата.

В следващия кръг Фучович, който премина през фазата на квалификациите, ще очаква победителя от мача между американеца Брандън Накашима и австралиеца Джордан Томпсън.

Към втория кръг в Токио продължава и Матео Беретини. Италианецът не срещна почти никакви затруднения в мача си с испанеца Хауме Мунар и го отстрани след 6:4, 6:2.

В другия мач от днешната програма португалецът Нуно Боржеш спечели с 2:6, 6:4, 6:1 срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините от Япония Йосуке Ватануки.