1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври

От 1 октомври 2025 г. влиза в сила ново увеличение на стипендиите за студентите и докторантите в държавните висши училища и в научните организации. Докторантските стипендии се увеличават с 27,3 процента и ще достигнат 1562 лева месечно, което представлява увеличение с 335 лева спрямо досегашния им размер.

Студентските стипендии също се повишават - с 15 процента, минималният им размер става 150 лева, а максималният достига 250 лева, съобщават от Националното представителство на студентските съвети в България.

Това решение е резултат от последователните усилия и проведените активни политики на НПСС, от добрия диалог между студентската организация и Министерството на образованието и науката, посочват от организацията. В продължение на години тя работи целенасочено за повишаване на финансовата подкрепа за студентите и докторантите, като системно поставя темата пред компетентните институции.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година.