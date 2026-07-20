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Карлос Контрера дава на прокуратурата обществената поръчка за употребявани автобуси за София

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неизгоден договор съветници алармират покупка автобуси софия завишени цени
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Общинският съветник в Столичния общински съвет и заместник-председател на ВМРО – БНД - Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, Инспектората на Столична община и прокуратурата заради обществената поръчка за доставка на 42 употребявани 20-метрови дизелови автобуса.

Според Контрера развитието на процедурата потвърждава опасенията му, че условията са били изготвени така, че да доведат до участието на предварително известен кандидат.

По думите му още преди Столичният общински съвет да вземе окончателно решение по темата, заместник-кметът по транспорта публично е заявил, че са осигурени автобуси „Мерцедес“ от Виена.

"Когато възложителят предварително обявява какви автобуси ще бъдат доставени, а впоследствие обществената поръчка води именно до този резултат, това поражда сериозни въпроси относно начина на подготовка на процедурата и необходимостта от институционална проверка", посочва Контрера.

Единствената подадена оферта е на стойност 5 033 700 евро без ДДС, или 119 850 евро без ДДС за автобус, което е с приблизително 500 000 евро под максимално допустимата стойност, определена от Столична община.

Според Контрера аналогични употребявани автобуси на европейския пазар могат да бъдат закупени на значително по-ниски цени, а след доставката общината ще трябва да поеме и сериозни бъдещи разходи за поддръжката им.

Карлос Контрера обръща внимание, че именно техническата спецификация буди най-сериозни съмнения. Според него комбинацията от изискванията за четириосови автобуси с дължина между 18 и 20 метра, минимум 45 седящи места и двигател с определена мощност на практика ограничава възможните предложения до конкретна дизелова модификация на автобуси „Мерцедес“, използвани във Виена.

По думите му тези условия изключват голяма част от стандартните 18-метрови съчленени автобуси, както и повечето газови и електрически превозни средства, въпреки че подобни алтернативи се предлагат на европейския пазар при значително по-ниски цени.

Карлос Контрера съобщава, че ще поиска официална проверка дали при изготвянето на обществената поръчка са били спазени вътрешните правила на Столична община.

Контрера изразява съмнения, че техническата документация не е изготвена в администрацията на Столична община.

По тази причина той ще сезира кмета на София Васил Терзиев и Инспектората на Столична община с искане за пълна проверка на начина, по който е подготвена процедурата.

Наред с това общинският съветник подготвя сигнал до прокуратурата с искане компетентните органи да извършат проверка дали при възлагането на обществената поръчка са допуснати нарушения на закона.

#автобуси втора употреба #Карлос Контрера #договор #прокуратура #проверка

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