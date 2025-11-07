Карнавалното време в Габрово ще стартира на 11 ноември в 11:11 ч.

В символичната дата и час – 11.11 в 11:11 ч., в Габрово ще бъде дадено началото на петото годишно време – карнавалното. Това съобщават организаторите на Габровския карнавал.

Събитието ще се проведе на оркестрината на ул. „Радецка“ в центъра на града, където се очаква да бъде обявено мотото на традиционния Карнавал за 2026 година.

С обявяването на началото на подготовката за Карнавала на 11 ноември габровци символично навлизат в своето „пето годишно време“ – карнавалното, което стои редом до природните четири сезона. За местните този сезон е белязан от хумор, сатира и добро настроение, а самите те се шегуват, че живеят в „Столицата на хумора“.

С пясъчен часовник ще бъде даден символичният старт на обратното броене до Карнавал 2026, който традиционно се провежда в третата събота на месец май.

От Община Габрово припомнят, че за дългогодишната история на проявата свидетелства най-старият запазен източник – снимка от 1923 година, показваща еквивалент на днешния карнавал.