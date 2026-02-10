Кърсти Ковънтри се срещна с Весела Лечева и поздрави БОК за медала на Тервел Замфиров

Поздравления за България от президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри президента на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе.
Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри поздрави Българския олимпийски комитет (БОК) за медала на Тервел Замфиров - първи за страната ни на Зимни олимпийски игри от 20 години.
Ковънтри и председателят на БОК Весела Лечева разговаряха в Милано, където се проведе среща на представителите на националните олимпийски комитети и членове на МОК по покана на олимпийската столица Лозана.
„Ковънтри поднесе специални поздравления за нашия медалист Тервел Замфиров. Казах й, че за българите този медал е равен на олимпийска титла, защото е дълго чакан, но и много заслужен. Също така, че в момента цялата ни страна се вълнува и говори за това постижение. Хората са щастливи от успеха, следят българското участие, но и това на звездите на Игрите във всички останали спортове. Тервел Замфиров е истински посланик на олимпийските ценности. Той е не само отличен атлет, но и комплексен спортист, ролеви модел за много млади хора в България. Впечатляващо е, че той е посветен също така на своето образование, а в Ливиньо, беше истинско удоволствие да видим как той контактува с всички световни медии“, коментира Лечева.
По време на срещата в Лозана Лечева разговаря и с друг голям приятел на България – президентът на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе, който е и член на МОК. Ватанабе също изпрати чрез Лечева своите поздравления за медалиста Тервел Замфиров и пожела още успехи до края на Зимните игри.