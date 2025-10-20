Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката

Инцидент с военен автомобил е станал около 12 часа на Прохода на републиката. Произшествието е след град Гурково в посока Велико Търново.

По първоначална информация военен джип се е преобърнал по таван на завой при все още неясни обстоятелства. На мястото има екипи от военни служители, които участват в обезопасяването на пътния участък.

Няма данни за тежко пострадали. Движението в района се осъществява само в едната лента, като трафикът е временно затруднен.

Призивът към шофьорите да карат в участъка с повишено внимание.